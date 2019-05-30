مقتل حوثيين بنيران الجيش اليمني في محافظة تعز

صنعاء -الوئام:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس من إحراز تقدم جديد نحو مواقع خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في محافظة تعز

275/ كلم جنوب صنعاء.

وقال مصدر عسكري، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة على تبة القارع شمال معسكر الدفاع الجوي غرب مدينة تعز، وأحرزت تقدما كبيرا نحو مواقع المليشيات شمال غرب المدينة.

وأوضح المصدر أن معارك عنيفة لا تزال مستمرة حتى الآن بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي، لافتاً إلى أنها لن تتوقف حتى يتم تطهير المحافظة من المليشيات.

وأكد المصدر أن المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة نحو 25 آخرين.

وقال سكان محليون لـ (د.ب.أ)، إن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة في وقت مبكّر اليوم، وسط تبادل عنيف لإطلاق النار بين الطرفين.

وكان نبيل شمسان، محافظ محافظة تعز، قد أعلن السبت الماضي انطلاق معركة قطع الوريد ضد الميليشيات الحوثية في المحافظة.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، في حين يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصارا مطبقاً منذ أكثر من أربع سنوات.