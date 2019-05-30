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بسبب الحمى الأفريقية

فيتنام تعدم مليوني خنزير في 22 مدينة

فيتنام تعدم مليوني خنزير في 22 مدينة
weam.co/593401
وكالات - الوئام:

بدأت فيتنام في إعدام مليوني خنزير وسط تفشي حمى الخنازير الأفريقية في 22 إقليما ومدينة بالبلاد، وفقا لما نقله موقع إخباري عن تصريحات لوكيل وزارة الزراعة والتنمية فونج دوك تين خلال اجتماع في هانوي اليوم الخميس.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء بأن الموقع الإخباري نقل أيضا عن تين القول إنه من المحتمل أن تتفشى الحمى في 63 إقليما ومدينة.

وتعمل الحكومة على خطة لتخزين لحوم الخنزير خوفا من نقصها في الشهور المقبلة وارتفاع أسعارها في نهاية العام .

وأدى موسم الأمطار والفيضانات التي تلته في منطقة دلتا نهر ميكونج جنوب غربي البلاد إلى تفاقم انتشار المرض وأثرت على دفن الحيوانات التي تم إعدامها.

وقالت الحكومة إن المرض قد يتفشى حتى في المناطق التي لم تسجل فيها حالات جديدة لمدة 30 يوما على الأقل.

وقالت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر إنها تلقت تعليقات حول طلب معدل تعويضات أعلى للمزارعين المتضررين. ويدفع المعدل الحالي البالغ 38 ألف دونج (1.62 دولار) للكيلوجرام الواحد من الخنازير الحية المزارعين إلى عدم الإبلاغ عن الإصابات أو تأخيرها. كما يحاولون بيع الحيوانات المصابة.

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