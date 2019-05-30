تركيا.. معاقبة 74 شخصا بالسجن المؤبد على خلفية محاولة الانقلاب

وكالات- الوئام

قضت محكمة في أنقرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 74 شخصا، بينهم طيارون عسكريون سابقون، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بالتورط في المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية فإن القضية كانت تضم 152 مدعيا عليهم.

وواجه بعض الطيارين اتهامات بشن هجمات بمروحيات على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والشرطة في أنقرة.

ووفقا للاتهامات، فإنه تم احتجاز رئيس الأركان حينذاك خلوصي آكار ونقله إلى القصر الرئاسي السابق في منطقة تشانكايا خلال المحاولة الانقلابية.

وتم إنزال عقوبة السجن المشدد مدى الحياة لـ29 مرة على الطيار أوجور كابان، المتهم بنقل آكار، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع، إلى تشانكايا، وحُكم عليه بالسجن 3932 سنة بصورة منفصلة.

وحكمت المحكمة على 45 شخصًا بالسجن لفترات تصل إلى 18 عامًا، وجرى تبرئة 31 آخرين، بينما لا تزال محاكمة اثنين آخرين مستمرة.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في أبريل الماضي، أنه هناك أكثر من 30 ألف معتقل في السجون التركية متهمون بالارتباط بالمنظمة التابعة لجولن.