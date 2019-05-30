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المبعوث الأمريكي لإيران: الاقتصاد الإيراني يشهد ركودًا.. وطهران فهمت رسالة واشنطن

المبعوث الأمريكي لإيران: الاقتصاد الإيراني يشهد ركودًا.. وطهران فهمت رسالة واشنطن
weam.co/593423
متابعات- الوئام

قال المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، إن الاقتصاد الإيراني يشهد حالة من الركود منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على الضعف المالي لميليشيات حزب الله في لبنان.

طهران فهمت رسالة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن الإنفاق الإيراني العسكري انخفض بنسبة 28% منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن واشنطن كانت صريحة منذ البداية بأنها سترد عسكريًا حال تم استهداف مصالحها من قبل إيران.

وأكد “هوك”، أن طهران فهمت رسالة الولايات المتحدة الأمريكية.

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