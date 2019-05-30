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الرئيس الصيني يشيد بعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية ويهنئ المنظمة بعقد #قمة_مكة

الرئيس الصيني يشيد بعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية ويهنئ المنظمة بعقد #قمة_مكة
weam.co/593426
واس- الوئام

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ، بالعلاقات التاريخية بين بلاده والدول الإسلامية، وقال: “يولي الجانب الصيني اهتمامًا بالغًا لعلاقاته الودية مع الدول الإسلامية، ويعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسرًا مهمًا للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي، ويحرص على العمل مع الدول الإسلامية يدًا بيد على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتكثيف الحوار الحضاري، بما يفتح آفاقًا أرحب للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي، ويسهم في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

وعبر في برقية تلقاها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمناسبة عقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة غدًا عن التهنئة لعقد هذه القمة وعن تقديره لمنظمة التعاون الإسلامي التي تمثل رمزًا للتضامن بين الدول الإسلامية، وتقدم مساهمات مهمة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عامًا.

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