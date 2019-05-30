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“الغذاء والدواء” تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر

“الغذاء والدواء” تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر
weam.co/593435
واس- الوئام

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء، عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسية والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة، سعيًا منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية. فيما يتابع مفتشو “الهيئة” عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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