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“الأمر بالمعروف” تكلف عددا من الأعضاء الميدانيين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر

“الأمر بالمعروف” تكلف عددا من الأعضاء الميدانيين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر
weam.co/593436
الرياض- الوئام

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك في كافة مناطق المملكة، وذلك للقيام بالعمل المناط بهم والمساهمة في أعمال التوعية والتوجيه خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد كثافة في المناشط والفعاليات المصاحبة للعيد.

ويأتي ذلك امتدادًا للدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لتقوم الرئاسة بمهماتها وفق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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