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“مدني المدينة” يكشف تفاصيل حادث حريق في شقة بحي المستراح

“مدني المدينة” يكشف تفاصيل حادث حريق في شقة بحي المستراح
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كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد بن مبارك الجهني، عن تفاصيل حادث حريق في شقة بحي المستراح بالمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في بيان له: “تبلغنا عند الساعه ١٤:٠٦ من ظهر هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٩/٢٥، عن حادث حريق في شقة بحي المستراح بالمدينة المنورة، تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق في صالة بشقة في الدور الرابع مع وجود حالة احتجاز لعائلة وقد تم محاصرة الحريق والسيطرة علية وإخماده وإخلاء عدد ٨ حالات تم نقل ٤ حالات -امرأتين، وطفلين -للمستشفى لتلقي العلاج اللازم نتيجة لاختناقهم بالدخان وحالتهم الصحية مستقرة و مطمئنة ولله الحمد وهم من الجنسية المصرية”.

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