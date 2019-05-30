انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي خلال لحظات

تنطلق قمة مجلس التعاون الخليجي، خلال لحظات، بعد وصول القادة إلى قصر الصفا بمكة.

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مقر انعقاد القمتين الطارئتين بمكة المكرمة.

واستقبل الملك قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.