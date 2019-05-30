التعليقات: 0

خادم الحرمين يدعو المجتمعَ الدولي إلى تحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ الدوليين

خادم الحرمين يدعو المجتمعَ الدولي إلى تحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ الدوليين
weam.co/593496

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وقال في بداية كلمته: “يطيبُ لي أن أرحبَ بكم في بلدكم الثاني المملكةِ العربية السعودية، وأشكرَ لكم تلبية الدعوة لهذه القمةِ الطارئة، والتي تنعقدُ في ظل تحدياتٍ مباشرةٍ تهددُ الأمنَ والاستقرار إقليمياً ودولياً”.

وأضاف: سلوك النظام الإيراني وتهديده للملاحة البحرية يعد تحديا سافرا للمواثيق الدولية”.

وتابع: “المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب، وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني”.

وقال: “نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ والدوليين واستخدامِ كافةِ الوسائل، لوقف النظامِ الإيراني من التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للدول الأخرى. ورعايتهِ للأنشطةِ الإرهابية في المنطقةِ”.

وأوضح: “لا بد من الإشارة إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم”.

وقال: “ستظلُ يدُ المملكة دائماُ ممدودةً للسلام، وسوف تستمرُ بالعملِ في دعمِ كافة الجهودِ للحفاظ على الأمنِ والاستقرار في المنطقة”.

روابط ذات صلة

انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي خلال لحظات

انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي خلال لحظات

رئيسا تونس ومالي ورئيس وزراء باكستان يصلون إلى جدة للمشاركة في قمم مكة

رئيسا تونس ومالي ورئيس وزراء باكستان يصلون إلى جدة للمشاركة في قمم مكة

عاجل .. انطلاق #القمة_الخليجية_العربية خلال لحظات بعد وصول القادة إلى قصر الصفا بمكة #قمم_مكه

عاجل .. انطلاق #القمة_الخليجية_العربية خلال لحظات بعد وصول القادة إلى قصر الصفا بمكة #قمم_مكه

تحذيرات من الألعاب النارية والمفرقعات في عيد الفطر المبارك

تحذيرات من الألعاب النارية والمفرقعات في عيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>