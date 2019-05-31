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بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد تسريع 164 طالبا وطالبة من مختلف إدارات التعليم

بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد تسريع 164 طالبا وطالبة من مختلف إدارات التعليم
weam.co/593504
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتسريع الطلاب والطالبات المجتازون لاختبارات التسريع للعام الدراسي 1440/1439 هـ

وتضمن القرار يُنقل الطلاب والطالبات المجتازون في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وعددهم (۳۶) طالباً و (۱۸) طالبة.وكذلك يُنقل الطلاب والطالبات المجتازون في المرحلة المتوسطة من الصف الأول متوسط إلى الصف الثالث متوسط وعددهم ( 45 ) طالباً و (۹۷) طالبة.

وشدد القرار على الإدارات التعليمية متابعة تكيف الطلاب والطالبات الذين سرعوا ورفع تقرير عن حالتهم للإدارة العامة للإرشاد الطلابي ليتم بعد ذلك رفع التقرير النهائي بحالة الطلاب والطالبات إلى اللجنة المركزية لنظام التسريع بالوزارة ومن ثم اعتماد شهادات الاجتياز للذين أمضوا المدة المقررة وفق النظام.

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