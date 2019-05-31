“رويترز”: السعودية ترفع أسعار جميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو

قالت مصادر تجارية، إن من المتوقع أن ترفع السعودية أكبر بلد مصدر للنفط أسعار جميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو للشهر الثالث على التوالي بعد أن قفزت مؤشرات الخام في الشرق الأوسط.

من المرجح أن يرفع المنتج سعر البيع الرسمي (OSP) للخام العربي الخفيف الذي يصل إلى 1 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2014 ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لأربعة مصادر في عمليات إعادة التسديد المعروضة.

شددت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا وإيران وأزمة النفط الروسية إمدادات النفط الخام في آسيا، مما دفع أقساط النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وروسيا إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.