التعليقات: 0

للشهر الثالث على التوالي

“رويترز”: السعودية ترفع أسعار جميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو

“رويترز”: السعودية ترفع أسعار جميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو
weam.co/593523

قالت مصادر تجارية، إن من المتوقع أن ترفع السعودية أكبر بلد مصدر للنفط أسعار جميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو للشهر الثالث على التوالي بعد أن قفزت مؤشرات الخام في الشرق الأوسط.

من المرجح أن يرفع المنتج سعر البيع الرسمي (OSP) للخام العربي الخفيف الذي يصل إلى 1 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2014 ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لأربعة مصادر في عمليات إعادة التسديد المعروضة.

شددت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا وإيران وأزمة النفط الروسية إمدادات النفط الخام في آسيا، مما دفع أقساط النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وروسيا إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

روابط ذات صلة

رئيسا تونس ومالي ورئيس وزراء باكستان يصلون إلى جدة للمشاركة في قمم مكة

رئيسا تونس ومالي ورئيس وزراء باكستان يصلون إلى جدة للمشاركة في قمم مكة

ملك البحرين: انعقاد قمم مكة يعكس القيادة الحكيمة والمبادرات المتواصلة لخادم الحرمين #قمم_مكه

ملك البحرين: انعقاد قمم مكة يعكس القيادة الحكيمة والمبادرات المتواصلة لخادم الحرمين #قمم_مكه

الماجستير لـ«روان الثبيتي» من الولايات المتحدة

الماجستير لـ«روان الثبيتي» من الولايات المتحدة

وزير الشؤون الخارجية السعودي: لا نريد حرباً ولكننا سندافع عن مصالحنا

وزير الشؤون الخارجية السعودي: لا نريد حرباً ولكننا سندافع عن مصالحنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>