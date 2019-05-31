شاهد: حملة تفريج كربة في الأفلاج تفرج عن سجناء غارمين

الأفلاج - الوئام:

احتفلت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج داخل شعبة سجن الأفلاج بعشرة نزلاء غارمين تم الإفراج عنهم بعد شمولهم بحملة تفريج كربة السجناء “تراحم” في الأفلاج، وذلك بحضور مدير شعبة سجن الأفلاج الرائد يوسف برجس الشكرة ورئيس مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية فهد آل لحيان.

وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج ومشاركة جمعيات خيرية وجهات حكومية بعد موافقة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر؛ عملت على إطلاق وتدشين حملة “تفريج كربة” تحت شعار “أسر النزلاء لا ذنب لهم فلنكن سنداً لهم”، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء “تراحم” قد نظمت الحملة للإفراج عن 15 نزيلاً مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، وصلت تبرعاتها أكثر من 790 ألف ريال ساهمت في 10 من النزلاء مساء اليوم الخميس، كما عبرّ المفرج عنهم عن سرورهم وجزيل شكرهم لكل من ساعدهم وساهم في الإفراج عنهم.

من جهته، شكر رئيس مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية فهد آل لحيان أمير الرياض على الموافقة على إطلاق الحملة ولمحافظ الأفلاج على تدشينها، مثمناً في الوقت نفسه لكل من ساهم ودعم الحملة التي أثمرت عن الإفراج عن 10 سجناء الغارمين، متطلعاً باستمرار الدعم في حساب الحملة للإفراج عن الـ 5 السجناء الباقين المشمولين بحملة تراحم ولم شملهم بعوائلهم قبل عيد الفطر المبارك.