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في عملية إنزال جوي

العراق: جهاز مكافحة الإرهاب يقضي على 14 داعشيا غرب الموصل

العراق: جهاز مكافحة الإرهاب يقضي على 14 داعشيا غرب الموصل
weam.co/593562
بغداد - الوئام:

نجحت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، في القضاء على 14 داعشيا، في عملية إنزال جوي جنوب غرب الموصل، على مسافة 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وذكر بيان صدر عن قيادة عمليات نينوى أن”قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية إنزال جوي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في قضاء الحضر على مسافة 90 كيلومتراً جنوب غرب الموصل، ودارت اشتباكات مع عناصر داعش، ما أسفر عن مقتل 14 إرهابياً، بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم”.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية، قبل أكثر من عام القضاء عسكرياً على تنظيم داعش في البلاد.

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