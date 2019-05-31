التعليقات: 0

ميزة حديدة

تويتر يسمح بإضافة الضيوف إلى البث المباشر

تويتر يسمح بإضافة الضيوف إلى البث المباشر
weam.co/593565
نيويورك - الوئام:

أضاف موقع تويتر ميزة جديدة إلى خدمة البث المباشر تسمح للمستخدمين بدعوة ما يصل إلى ثلاثة ضيوف إلى البث، ويمكن لجميع المتابعين سماع أصوات الضيوف، كما يمكنهم الخروج من البث في أي وقت.

ويُعتقد أن هذه الخطوة توضح أهمية ميزة البث المباشر التي تحظى بها لدى شبكات التواصل الاجتماعي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه المخاوف من إساءة استخدامها، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الخميس.

وللسماح للضيوف بالانضمام إلى الفيديو المباشر، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الوجهين المبتسمين التي تظهر أثناء البث، ثم النقر على إشارة “الزائد +” لإضافة الضيوف إلى البث. ويُمنح الضيف 5 ثوانٍ قبل أن يظهر في البث.

روابط ذات صلة

تصويت الوئام: أكثر من ثلثي المصوتين يعانون من سوء خدمات شركة الكهرباء

تصويت الوئام: أكثر من ثلثي المصوتين يعانون من سوء خدمات شركة الكهرباء

آلاف الردود على سؤال للجيش الأميركي في «تويتر» تكشف ثمن حروب واشنطن

آلاف الردود على سؤال للجيش الأميركي في «تويتر» تكشف ثمن حروب واشنطن

آل سويلم يحول “عصفور” تويتر الأزرق إلى اللون الأصفر

آل سويلم يحول “عصفور” تويتر الأزرق إلى اللون الأصفر

الجيش الأمريكي يحلل 350 مليار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

الجيش الأمريكي يحلل 350 مليار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>