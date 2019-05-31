إقامة مباراة كرة قدم للمكفوفين في مدريد على هامش احتفالات استضافة نهائي دوري الأبطال

وكالات- الوئام

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الميدان الكبير بوسط العاصمة الإسبانية مدريد سيستضيف مباراة لكرة القدم للمكفوفين خلال اليومين القادمين على هامش الاحتفالات المقامة في المدينة بمناسبة استضافتها للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام غدا السبت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، معقل نادي أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يشارك في هذه المباراة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر سيفرين ومجموعة من اللاعبين الكبار الذين يعملون كسفراء للاتحاد، حيث سيقومون بوضع أقنعة للعين.

وتهدف السلطات الإسبانية من خلال هذه المنافسات إلى تعريف الجمهور وخاصة من فئة الشباب برياضة كرة القدم للمكفوفين.

وسيشارك في هذه المنافسات مجموعة من اللاعبين الإسبان من عدة مدن مختلفة ينتمون للاتحاد الإسباني لرياضات المكفوفين.

وعقب المباراة، سيسمح للجمهور بالمشاركة في منافسات تسديد ركلات ترجيح أو تمرير الكرات ذات الأجراس وهم يرتدون نظارات قاتمة.