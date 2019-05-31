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بلاغ يقود إلى بيت شعبي في الرياض يُخزّن به آلاف المستحضرات الصيدلانية بطريقة مخالفة

بلاغ يقود إلى بيت شعبي في الرياض يُخزّن به آلاف المستحضرات الصيدلانية بطريقة مخالفة
weam.co/593608
الرياض- الوئام

قاد بلاغ تلقته الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تخزين أدوية بطريقة مخالفة، إلى ضبط منزل شعبي بشارع العطايف في مدينة الرياض حوّلته شركة إلى مستودع لتخزين آلاف المستحضرات الصيدلانية بطريقة مخالفة.

وباشرت “الهيئة” البلاغ بمشاركة أمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار، وتبيّن أن إحدى الشركات تخزّن مستحضرات تجميل وأدوية بشرية في مستودع غير مطابق للاشتراطات وغير مرخص، وفي ظروف تخزين غير مناسبة لعدم وجود مقاييس حرارة ورطوبة وعدم توفر أجهزة تكييف.

وجرى ضبط وتحريز 9747 مستحضرًا صيدلانيًا وكميات كبيرة من منتجات التجميل بالمستودع الذي جرى إغلاقه.

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