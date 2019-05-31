التعليقات: 0

“أمانة مكة” تضبط 20 ألف “سواك” غير صالحة باستراحة تديرها عمالة مخالفة

“أمانة مكة” تضبط 20 ألف “سواك” غير صالحة باستراحة تديرها عمالة مخالفة
weam.co/593624
مكة- الوئام- حجب العصيمي

ضبطت ⁧بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة⁩، استراحة مخالفة بنطاق البلدية اتخذتها عمالة مخالفة لنظام العمل مقرًا ومعملًا لها لتجميع السواك غير الصالح للاستخدام في بيئة غير صحية، وبدون الحصول على ترخيص، حيث يتم قص المساويك وغسلها وتجفيفها وتغليفها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء بطريقة بدائية مخالفة، ومن ثم يتم بيعها في الأسواق بعلامات تجارية مقلدة.

وقدرت كمية المساويك المظبوطة قبل توزيعها بـ20 ألف مسواك حيث جرى إتلافها كاملةً من قبل البلدية، وتمت إحالة العمالة المخالفة في معمل السواك لجهات الاختصاص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أمانة العاصمة المقدسة مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت التجارية بمكة المكرمة للتأكد من نظامية أعمالها، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقًا للوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

الفريق سليمان العمرو يكشف استعدادات متكاملة للعشر الأواخر من رمضان بمكة والمدينة

الفريق سليمان العمرو يكشف استعدادات متكاملة للعشر الأواخر من رمضان بمكة والمدينة

مدني العاصمة المقدسة يحذر من التقلبات الجوية المؤثرة

مدني العاصمة المقدسة يحذر من التقلبات الجوية المؤثرة

ضبط 1.5 طن من الخضار والفواكه لعمالة مخالفة

ضبط 1.5 طن من الخضار والفواكه لعمالة مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>