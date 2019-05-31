“أمانة مكة” تضبط 20 ألف “سواك” غير صالحة باستراحة تديرها عمالة مخالفة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

ضبطت ⁧بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة⁩، استراحة مخالفة بنطاق البلدية اتخذتها عمالة مخالفة لنظام العمل مقرًا ومعملًا لها لتجميع السواك غير الصالح للاستخدام في بيئة غير صحية، وبدون الحصول على ترخيص، حيث يتم قص المساويك وغسلها وتجفيفها وتغليفها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء بطريقة بدائية مخالفة، ومن ثم يتم بيعها في الأسواق بعلامات تجارية مقلدة.

وقدرت كمية المساويك المظبوطة قبل توزيعها بـ20 ألف مسواك حيث جرى إتلافها كاملةً من قبل البلدية، وتمت إحالة العمالة المخالفة في معمل السواك لجهات الاختصاص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أمانة العاصمة المقدسة مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت التجارية بمكة المكرمة للتأكد من نظامية أعمالها، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقًا للوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.