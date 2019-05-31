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رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يصل إلى جدة

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يصل إلى جدة
weam.co/593629
واس- الوئام

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز مصطفى السراج، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف إبراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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