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رئيسا وزراء أذربيجان وبنجلاديش يصلان إلى جدة لحضور #القمة_الإسلامية14

رئيسا وزراء أذربيجان وبنجلاديش يصلان إلى جدة لحضور #القمة_الإسلامية14
weam.co/593633
واس- الوئام

وصل رئيسا وزراء جمهورية أذربيجان نوروز محمدوف، والشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبالهما بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير المملكة لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش ورئيس بعثة الشرف عبدالله مقعد المطيري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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