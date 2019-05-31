التعليقات: 0

الهلال الأحمر يباشر حادث انقلاب حافلة على طريق مكة بمنطقة الرياض.. والحصيلة: 52 مصابًا

الهلال الأحمر يباشر حادث انقلاب حافلة على طريق مكة بمنطقة الرياض.. والحصيلة: 52 مصابًا
weam.co/593637
متابعات- الوئام

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث انقلاب حافلة نقل جماعي يوم الخميس، والذي نتج عنها 52 إصابة دون أي وفيات، منها 13 حالة رفضت النقل.

ورد بلاغ عند الساعة 9.26 دقيقة لحادث باص على طريق مكة قبل الخاصرة وتم إرسال الفرق والوصول خلال 35 دقيقه فيما تم الانتهاء من الحدث عند الساعة 1.27 دقيقة.

وباشرت 16 فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر الحادث إضافة لخمس فرق من وزارة الصحة، حيث تم نقل ستة حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة و13 حالة ما بين متوسطة وطفيفة لمستشفى الرويضة وأربع حالات إلى مسشتفى عفيف وحاليتن إلى مستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.

وتم استعداء عربة الكوارث التابعة للهيئة في عمليات الإنقاذ والأجلاء إمداد الفرق الإسعافية بالتجهيزات والمعدات الطبية.

روابط ذات صلة

وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة في حريق منزل بالرياض

وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة في حريق منزل بالرياض

الهلال الأحمر يحذر من موجة غبار تضرب جدة

الهلال الأحمر يحذر من موجة غبار تضرب جدة

لجنة الحج والعمرة بالهلال الأحمر تعتمد برنامج الحج لعام 1440هـ

لجنة الحج والعمرة بالهلال الأحمر تعتمد برنامج الحج لعام 1440هـ

الهلال الأحمر يباشر 33 حالة خلال مهرجان مسك جدة التاريخية

الهلال الأحمر يباشر 33 حالة خلال مهرجان مسك جدة التاريخية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>