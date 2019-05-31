أسواق الأسهم بالاقتصادات الناشئة تشهد أكبر نزوح لرؤوس الأموال منذ يونيو 2013

وكالات- الوئام

قال معهد التمويل الدولي، اليوم الجمعة، إن عودة المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية أثارت أكبر نزوح لرؤوس الأموال من أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة منذ موجة الذعر التي اجتاحت الأسواق في يونيو 2013.

وهبطت أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة حوالي 10% منذ الانهيار المفاجئ لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في بداية الشهر، وقال المعهد إن تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار نزحت من تلك الأسواق.

وقال المعهد، إن مايو يتجه إلى أن يكون “الشهر الأسوأ أداء” من حيث التدفقات الأجنبية النازحة من أسواق الأسهم بالاقتصادات الناشئة منذ يونيو حزيران 2013 عندما نزحت 22 مليار دولار تقريبا من الأسهم في الاقتصادات الناشئة.

وعلى النقيض، تدفقت 9 مليارات دولار إلى أسواق السندات بالاقتصادات الناشئة هذا الشهر رغم أن ذلك أقل كثيرا من التدفقات في أبريل والتي بلغت 24.2 مليار دولار.