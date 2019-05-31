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في ليلتي 27 و28 من رمضان

“الحج والعمرة” تسند مهمة إرشاد التائهين من المعتمرين والزوار لشركة مختصة

“الحج والعمرة” تسند مهمة إرشاد التائهين من المعتمرين والزوار لشركة مختصة
weam.co/593642
واس- الوئام

أسندت وزارة الحج والعمرة ولأول مرة هذا العام لشركة محطات العالم للخدمات المساندة مهمة خدمة المعتمرين والزوار ليلتي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك الحالي 1440 هـ، وذلك في المنطقة المركزية حول الحرم المكي والمسجد النبوي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء جدة الإسلامي، ومطار ينبع، ومطار المدينة المنورة على مدار الساعة، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة محطات العالم للخدمات المساندة محمد بن بادي، أنه تم التعاون مع فريق كشافة شباب مكة المكرمة التطوعي بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، حيث تم تخصيص أكثر من 60 كشافًا وجوالًا قائدًا، إضافةً إلى مشرفين وإداريين لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمعتمرين خلال هذه الأيام المباركة، لافتًا النظر إلى أنه تم توزيع المشاركين في العمل على ثلاث ورديات تعمل على مدار الساعة، تضم كل وردية قائدًا كشفيًا و20 كشافًا وجوالًا موزعين على 8 مراكز تابعة لوزارة الحج والعمرة، يقومون خلالها بنقل المعتمرين التائهين وتوصيلهم إلى مساكنهم وذويهم في كافة أحياء مكة المكرمة.

وبيّن “بادي”، أنه تم تجهيز استراحة خاصة من أجل استقبال المعتمرين التائهين مجهزة بالماء والعصائر والأكلات الخفيفة والمشروبات الساخنة، إضافةً إلى عربات متحركة وسيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة لأسمح الله، كاشفًا عن تعميم هذه التجربة التي تنفذ هذا العام لأول مرة في الأعوام القادمة بمشيئة الله تعالى، لينعم المعتمرين بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – من عناية واهتمام بالزوار والمعتمرين.

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