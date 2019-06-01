تقرير أجنبي يكشف كيف استغل حزب الله ألمانيا لتمويل أنشطته الإرهابية

الوئام - متابعات

كشف تقرير لصحيفة ذود دويتشه تسايتونج الألمانية، الجمعة، عن أن مليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان تستغل ألمانيا واقتصادها الأقوى في أوروبا، لجمع الأموال لتمويل أنشطته الإرهابية، وممارسة نفوذ على الجالية اللبنانية، وتقوية روابطه مع إيران.

وأوضحت الصحيفة “ليس سرا أن حزب الله نشط جدا في ألمانيا”، مضيفة أنه “يستغل ألمانيا، التي تملك أقوى اقتصاد في أوروبا، في جمع الأموال اللازمة لتمويل عملياته العسكرية وتحركاته السياسية في لبنان وغيرها”.

وتابعت “كما يستغل وجوده في ألمانيا لممارسة نفوذ على الجالية اللبنانية الكبيرة في الأراضي الألمانية، وتقوية روابطه مع إيران”.

وأضافت “تشاهد أعلام حزب الله بكثافة في الفعاليات والمظاهرات في برلين، وترصد الشرطة تحركات صناديق التبرعات الخاصة بالحزب، كما ترصد أيضا 950 من أعضائه في الأراضي الألمانية”.

واستنكرت الصحيفة تأخر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية من قبل الحكومة الألمانية، قائلة: تصنف “هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية حزب الله كجماعة تهدد الدستور، لكن الحكومة لم تصنفه إرهابيا بعد”.

وذكرت أنه “من المدهش والغريب جدا لمراقبي ملف حزب الله، أن الحكومة تتردد بشكل كبير في تصنيفه منظمة إرهابية”، موضحة “منذ أعوام طويلة، تناقش وزارة العدل في لجان مختلفة تصنيف الحزب منظمة إرهابية، وكل شهر تجتمع لجنة سرية من وزارات العدل والداخلية والخارجية ومندوب من المستشارية لبحث الأمر”.

ولفتت الصحيفة أن الحزب الديمقراطي الحر “يمين وسط معارض” قدم طلبا للبرلمان مؤخرا لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

ونقلت عن السياسي البارز بالحزب بنجامين ستراسير قوله “حزب الله منظمة إرهابية ويجب معاملتها على هذا الأساس”.

فيما نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية لم تسمها قولها “الحكومة الألمانية تضع أهمية كبيرة على الاعتبارات السياسية والدبلوماسية”، موضحة “ألمانيا تلعب دورا وسيطا سياسيا ودبلوماسيا في الشرق الأوسط، ولا تريد الحكومة أن تعرض هذا الدور للخطر”.

وتابعت قائلة: “حزب الله جزء من هيكل الحكم في لبنان، وتملك السفارة الألمانية في بيروت خط اتصال قويا مع قادته منذ فترة الوساطة الألمانية بين الحزب وإسرائيل في العقد الأول من الألفية الحالية”.

لكن الصحيفة التي ذكرت أن واشنطن ولندن تصنفان حزب الله منظمة إرهابية، قالت إن مبررات برلين في هذا الإطار “غير مفهومة”.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مستهل زيارته الحالية لبرلين، ألمانيا، إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.