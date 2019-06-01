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فور تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا

أبها السعودى يضم «بقير» لاعب الترجى التونسى

أبها السعودى يضم «بقير» لاعب الترجى التونسى
weam.co/593755
الرياض- الوئام:

أعلن نادي أبها السعودي عن ضم لاعب الترجي سعد بقير رسميا بعد لحظات من تتويجه بلقب دوري أبطال افريقيا مع
فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي في ساعة مبكرة صباح السبت.

وكتب النادي السعودي على حسابه في موقع تويتر “رسميا أنهت إدارة نادي أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفريق الأول في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم بقير (25 عاما) مردودا لافتا مع الترجي في نسختي بطولة دوري أبطال افريقيا للعام الماضي وهذا العام وكان له دور مؤثر في التتويج باللقبين عبر إحرازه لأهداف حاسمة.

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