مدريد - الوئام:

تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، اللقاء الأهم كرويا على مستوى العالم في هذه الآونة، وهو مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ” تشامبيونزليج “، الذي يجمع بين عملاقي الكرة الإنجليزي، ليفربول ضد توتنهام ، بعد خمس سنوات أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

وعلى استاد واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، يقام لقاء ليفربول وتوتنهام، في نهائي التشامبيونزليج، حين يأمل الريدز في كسر حاجز الحظ السيئ وإحراز اللقب الأول له بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، بعد عام من السقوط في الخطوة الأخيرة، وخسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

فى المقابل، يدخل توتنهام المواجهة فى ظهوره الأول تاريخيا بنهائى البطولة ساعيا لكتابة التاريخ، وتسجيل اسمه بين الأبطال المتوجين بلقب الشامبيونزليج، لا سيما بعد تأهله الدرامى للمباراة النهائية، بعد أن خسر أمام أياكس على ملعبه بالوايت هارت لين، بنتيجة 0-1 فى ذهاب نصف النهائى، وعاد ليفوز فى ملعب يوهان كرويف أرينا معقل أياكس بنتيجة 3-2 بالدقائق الأخيرة ليكون أمام 90 دقيقة فاصلة فى كتابة مجده الأوروبى.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لليفربول في الدور قبل النهائي للبطولة والذي أطاح فيه ببرشلونة الإسباني رغم فوز الأخير 3 / صفر على ملعبه ذهابا قبل أن يرد ليفربول برباعية نظيفة في مباراة الإياب على ملعبه.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 20197

وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة وكذلك فريقين آخرين من إنجلترا إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي شهد فوز تشيلسي على أرسنال.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 20197

ويتطلع رفاق محمد صلاح إلى الفوز باللقب الأهم أوروبيا، ليكون تعويضا كبيرا له عن خسارته للقب المحلي، إذ احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

وباتت تشكيلة ليفربول جاهزة بالكامل بعدما أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب تعافي مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب منذ الأول من الشهر الحالي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جوميز

الوسط: هندرسون – فينالدوم – ميلنر

الهجوم: ماني – فيرمينو – محمد صلاح

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

أما تشكيلة توتنهام المتوقعة فهي كالتالي ..

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: روز – آلديرفايريلد – فيرتونخين – تريبيير

الوسط: سيسوكو – إيريك داير- كريستيان إريكسن

الهجوم: سون هيونج مين – ديلي آلي – هاري كين

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

وقال كلوب مبتسمًا في مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة: “منذ 2012 وباستثناء 2017 تأهلت للنهائي مع فريقي. في بعض الأحيان عبر الحظ والتوفيق لكن في آخر سبع سنوات أحمل الرقم القياسي في الفوز في قبل النهائي”.

وأضاف: “كانت هناك لحظات حالفني فيها التوفيق وفي لحظات أخرى العكس. لكني لا أستطيع تغيير ذلك، أتفهم وجود الحظ لكن عندما تعمل له تجده من فترة لأخرى، لو كنت سببًا في خسارة ست مباريات نهائية على التوالي ينبغي على الجميع حينها القلق! لو عكس ذلك إذا فلدي فرصة في الفوز”.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

أما الملك المصري محمد صلاح، فقال: “أتمنى أن ألعب المباراة كاملة هذه المرة. يحدوني الأمل في تصحيح ما حدث الموسم الماضي وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة.. تسجيل هدف الفوز ليس مجرد حلم. أتمنى أن يصبح حقيقة وأسجل في النهائي”.

وقال صلاح أيضًا إن ليفربول تعلم من دروس خيبة أمل الموسم الماضي وإن الفريق في حالة أفضل هذه المرة، وأضاف: “هذا ثاني نهائي لنا على التوالي. خسرنا النهائي الأول لكن كل شيء يبدو أفضل هذه المرة ولدينا خبرة أكبر من المرة السابقة”.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

يدير نهائى الأبطال طاقم تحكيم سلوفينى، بقيادة دامير سكومينا، ويعاونه مواطناه يورى برابروتنيك وروبرت فوكان.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1- 6- 2019

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2018/2019

المباراة: توتنهام هوتسبير – إنجلترا ضد ليفربول – إنجلترا النهائي

التوقيت: البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام يوم السبت الأول من يونيو الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 21:00 بتوقيت مصر، والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 19:00 بتوقيت المغرب.

الملعب: ملعب واندا ميتروبوليتانو

وسيتم بث اللقاء عبر 17 قناة عربية وأجنبية ويأتي على رأس هذه القنوات، قنوات بي ان سبورت الأربع الناقلة لهذه المواجهة وهي قنوات 1، 2، 3، 4، ويعلق على اللقاء كل من، رؤوف خليف من الملعب و خليل البلوشي bein HD1 يوسف سيف وعلي محمد علي bein HD2 حفيظ دراجي ومعلق الو بي ان عبدالصمد عبدالستار bein HD3 محمد بركات وهيثم فاروق bein HD4 رؤوف خليف bein 4K.

وهناك 13 قناة أخرى ستذيع نهائي دوري الأبطال هي:

IRIB TV 3

Rai 1

TVi portugal

Arena Sport 1

SRF zwei HD

TVP Sport HD

M4 Sport

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD