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واحدا من نجاحات الثورة وجود جيش قوي

مسؤول حزبي: تشتت الأحزاب السودانية أصبح معيقا للثورة

مسؤول حزبي: تشتت الأحزاب السودانية أصبح معيقا للثورة
weam.co/593775
الخرطوم- الوئام:

اعتبر رئيس الحركة الاتحادية الوطنية بولاية الجزيرة في السودان الأمين الصديق الهندي أن تشتت الاحزاب السودانية اصبح معيقا للثورة ولا يحقق مكتسباتها .

وقال الهندي إن واحدا من نجاحات الثورة وجود جيش قوي يدافع ويحمي مكتسبات الشعب السوداني، خاصة ونحن نعيش في عالم يستهدف القوي الضعيف” .

وأضاف :” مازالت القوى الامبريالية ممثلة في مؤسسات العولمة التي لها شركات متعددة الجنسيات، تحاول استغلال ثروات العالم الثالث لتغني شعوب الشمال الغني في أصله وتفقر شعوب العالم الثالث”.

وأكد على ضرورة تقوية الصف الوطني ووحدته والابتعاد عن تدويل القضية السوانية إقليميا وعالميا ، مشددا على احترام ما يخدم المصالح السودانية في إطار العلاقات الخارجية .

ورأي الهندي أن من يجتمعون بداخل سفارات الدول الخارجية والاجنبية بالخرطوم أخطأوا.

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