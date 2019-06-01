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بمناسبة إعادة انتخابه

القيادة تبعث برقية لرئيس جمهورية ملاوي

القيادة تبعث برقية لرئيس جمهورية ملاوي
weam.co/593804
واس - الوئام

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق التقدم والرقي.

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