مدني مكة يحذر المواطنين من مجاري الأودية وتجمعات المياه

مكة - الوئام - حجب العصيمي

حذر الدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين من مجاري الأودية وتجمعات المياة واحتمالية استمرار الحالة المطرية على العاصمة المقدسة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، إن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى أثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم السبت على معظم أرجاء العاصمة المقدسة وكانت من خفيفة إلى متوسطة، طبقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار حيث تم تغطية ونشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا.

وأضف: “وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ و تشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة وقد تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه وقد تركزت تلك البلاغات في أحياء: المغمس والشرائع تم التعامل معها في حينه دون وقوع إصابات ولله الحمد ولازالت السماء ملبدة بالغيوم “.