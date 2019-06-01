شاشات سوداء.. ليلة معتمة على مستخدمي هواوي في هونج كونج

الوئام - متابعات

اشتكى العشرات من مستخدمي هواتف “هواوي” في هونغ كونغ، مؤخرا، من تعطل أجهزتهم، بعد تحديث تلقائي لنظام التشغيل.

وهرع أكثر من 30 من مستخدمي هواوي إلى مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة في الصين، لطلب المساعدة بشأن أعطال في هواتفهم المحمولة.

وبغض النظر عن الطرازات التي يمتلكونها، فقد اشتكى جميعهم بأن الأجهزة لا تعمل، حسبما أفاد موقع “سينغ باو” المحلي.

ووقعت الأزمة بعد أن حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجهزة “هواوي”من الشبكات الأميركية في محاولة لحماية الأمن القومي، وقطع بعض مطوري البرامج، بما في ذلك “غوغل” و”مايكروسوفت” علاقاتهم مع “هواوي”.

وقالت واحدة من الذين طلبوا المساعدة إن هاتف Huawei Mate 10 ، الذي اشتراه في مارس من العام الماضي، تجمد مع شاشة سوداء لمدة 5 إلى 6 دقائق بعد تشغيلها.

وظهرت فيما بعد شاشة بيضاء، تتيح لها الخيارات الأربعة التي تحتاجه للاختيار من بينها، “تنزيل واستعادة”، “إعادة ضبط حالة المصنع”، “إعادة التشغيل”، و”إيقاف التشغيل”.

وجربت المرأة 3 من الخيارات عدة مرات باستثناء “الإعداد الأصلي”، لكن لم يكن هناك استجابة، علما أنه قد جرى تحديث نظام التشغيل تلقائيا في الليلة السابقة.

وقال مستخدم آخر إن هاتف Huawei Mate 9 ظل في “وضع الاسترداد” عند تشغيله، وشعر المستخدم بالإحباط والغضب بعد أن أخبره موظفو “هواوي” بإعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنع، مما يعني أنه سيتم حذف جميع معلوماتها المخزنة في الهاتف.

وقال كلا المستخدمين إنهما يفكران في شراء علامة تجارية أخرى إذا تعذر إصلاح المشكلة، فيما أكدت “هواوي” إنها ستحقق في المشكلة.

وقال فرانسيس فونغ، الرئيس الفخري لاتحاد تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، إن الوضع غريب لأنه يشمل طرازات متنوعة من “هواوي”.

وكان فونغ يشك في أن الأمر تعود لمشكلات أمنية في الملف المحدث الذي تم إرساله إلى مستخدمي نظام “أندرويد”، ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده أنه لا ينبغي أن يتعلق الأمر بـ”غوغل”، لأن الحظر المفروض عليها قطع على “هواوي” الوصول إلى نظام التشغيل وجلب التحديثات.

ونصح فونغ مستخدمي “هواوي” بعدم وضع الجهاز على التحديث التلقائي، حتى تكتشف الشركة أسباب المشكلات وحلها.