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بعد 17 عاما.. ليفربول بطلا لدوري الأبطال الأوروبي بثنائية في توتنهام

بعد 17 عاما.. ليفربول بطلا لدوري الأبطال الأوروبي بثنائية في توتنهام
weam.co/593842
الوئام - متابعات

توج فريق ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، بطلا لدوري الأبطال الأوروبي بثنائية على حساب توتنهام، بعد غيام 17 عاما عن التتويج بالبطولة الأبرز في العالم.

وفي الدقيقة الأولى افتتح محمد صلاح التسجيل مبكرا لليفربول بهدف من ركلة جزاء بعد عرقلة ساديو ماني ، وأضاف أوريغي الثاني لليفربول في الدقيقة 87 من تسديدة يسارية قاتلة.

وأعلن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب تشكيلة فريقه، المكونة من: أليسون بيكر (حارس مرمى)، ترنت ألكسندر أرونولد وفيرجل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون (مدافعون)، جورجينيو فينالدوم وجوردان هندرسون وفابينيو (لاعبو وسط)، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو (مهاجمون).

وفي المقابل، من المنتظر أن يبدأ توتنهام بالتشكيلة: هوغو لوريس (حارس مرمى)، كيران تريبير وتوبي ألديرفايرلد ويان فيرتونغن وداني روز (مدافعون)، هاري وينكس وموسى سيسوكو وكريستيان إريكسن وديلي ألي وهيونغ مين سون (لاعبو وسط)، هاري كين (مهاجم).

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