قنوات عربية توقف عرض مسلسل علا الفارس بسبب انضمامها لقناة الجزيرة القطرية

الوئام - متابعات

أعلنت قنوات عربية إيقاف عرض المسلسل الأردني صبر العذوب، بعدما تأكدت من انضمام بطلته الأردنية علا الفارس إلى قناة الجزيرة القطرية.

وكتبت قناة بينونة الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر إنها تعتذر من متابعين مسلسل صبر العذوب عن إيقاف بثه بسبب انضمام بطلة المسلسل علا فارس لقناة الجزيرة القطرية التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في العالم.

كما أعلنت قناة الظفرة اعتذارها من الجمهور عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة القطرية.

ونشرت الفارس، الخميس، في حسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو من مقابلة في برنامج على قناة “الأردن”، تتحدث فيه عن قرب ظهورها على قناة “الجزيرة”، قائلة: “الحنين يعيدني إلى شغف الأخبار .. عودة للميدان واستديو الأخبار”.