التعليقات: 0

وزعت 181 سلة غدائية على الأسر

تراحم الباحة تطلق سراح 12 سجيناً

تراحم الباحة تطلق سراح 12 سجيناً
weam.co/594003
الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الباحة  تنفيذ مشروعها الخيري لتفريج كربات النزلاء الغارمين.

وبحسب التفاصيل فقد نجحت جهود اللجنة في هذا الشهر المبارك في إنهاء معاناة 12 من السجناء الموقوفين بالسجن العام بالباحة على خلفية قضايا حقوق خاصة وذلك بعدما دفعت المديونيات المترتبة عليهم والتي بلغت (428،461) ألف ريال.

كما قامت اللجنة بتوزيع (181) سلة غذائية في رمضان بمبلغ وقدرة (139،400)مائة وتسعة وثلاثون الف وأربع مائة ريال .

وقال رئيس اللجنة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله ان السداد جاء عن طريق دعم قدمتهامؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية و الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في هذا الشهر المبارك دعماً للمبادرات الكريمة وتعزيز دور التكافل والترابط بين أفراد المجتمع.

وحث آل نسيله رجال الأعمال وأهالي المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف ورسالة تراحم الباحة.

مبيناً آل نسيله أن مثل هذه الأعمال الخيرية تعزز قيمة الانتماء للوطن وتؤكد المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع.
وختم آل نسيله تصريحه بالدعاء أن يظل مجتمعنا السعودي ينعم بهذا التكاتف والتعاون والتراحم وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

روابط ذات صلة

قمّة مكّة الإسلاميّة ترفض خطوات ترامب في القدس والجولان وتدعم السعودية

قمّة مكّة الإسلاميّة ترفض خطوات ترامب في القدس والجولان وتدعم السعودية

البيان الختامي للقمة الإسلامية: دعوة الدول الأعضاء إلى إجراءات مناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس

البيان الختامي للقمة الإسلامية: دعوة الدول الأعضاء إلى إجراءات مناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس

خدمات أمنية وإنسانية تقدمها قوة طوارئ المدينة المنورة لزوار المسجد النبوي

خدمات أمنية وإنسانية تقدمها قوة طوارئ المدينة المنورة لزوار المسجد النبوي

العثيمين: ندين الاعتداء الإرهابي الذي تشنه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

العثيمين: ندين الاعتداء الإرهابي الذي تشنه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>