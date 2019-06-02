الفالح عن انقطاع الكهرباء بجنوب المملكة: أعتذر للمواطنين وسأحاسب أي مقصر

الرياض- الوئام:

تقدم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بإعتذاره للمواطنين في مناطق جنوب المملكة عن إنقطاع التيار الكهربائي، ووعدهم بمحاسبة المقصرين.

وقدم الفالح اعتذاره لكافة سكان الجنوب، الذين انقطعت عنهم الكهرباء، نتيجة عُطل فنّي طارئ، مؤكداً عبر تغريدات على حسابه في تويتر صباح اليوم الأحد تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع.

وأوضح الفالح أنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، مبيناً استكمال إعادة التيار لمن تبقى خلال ساعات قليلة.

وقال «أعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك».

وأضاف «شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري».