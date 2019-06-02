شاهد: «عيدنا أجمل بحوطة بني تميم» فعاليات وبرامج شيقه

حوطة بني تميم- الوئام:

رفع رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهم اللامحدود للبرامج والفعاليات الترفيهية التي تعزز البعد الإنساني ذات الأثر الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة السكان وتحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم .

مثمناً دور وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى رأسها معالي الوزير المكلف د.ماجد بن عبدالله القصبي ومتابعة معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس وسعادة الوكيل لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح المخضوب في دعم القطاع البلدي ومواكبة رؤية الوطن ٢٠٣٠ وبرامج التحول الوطني والتي ترتكز على المواطن على اعتبار أنه المحور الأساسي لعملية التنمية.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البلدية المهندس /فارس بن محمد القحطاني ونائب رئيس البلدية الأستاذ فهد الدميخي مساء أمس الخميس بمقر البلدية حول استعدادات بلدية محافظة حوطة بني تميم لبرامج وفعاليات عيد الفطر المبارك تحت شعار “عيدنا اجمل” بحضور عدد من الإعلامين والصحفيين ووجهاء المحافظة .

والذي أعلن فيه عن الفعاليات والتي يتخللها برامج اجتماعية وثقافية وتراثية، تنطلق في اول أيام عيد الفطر حتى اليوم الرابع.

تضمن المؤتمر عرض فيديو تعريفي عن الفعاليات التي أنشأت لها بلدية حوطة بني تميم قرية مخصصة تضم أقسام مخصصة للأطفال والنساء والعائلات.

وتشتمل الفعاليات على معايدة الأهالي من خلال توزيع الحلوى وعيدية الأطفال في مصليات العيد، والعرضة النجدية، وأوبريت وطني، وفرق إنشادية، وفرق فلكلورية، وقصائد شعرية، وموقع مخصص للأسر المنتجة، والرسم الحر للأطفال وبالونات العيد، والقرية الترفيهية للأطفال، وركن للرسم التشكيلي لدعم المواهب ، والفرق الترفيهية للأطفال، وحوامة العيد (سيارة محملة بالشخصيات الكرتونية تتجول في الأحياء لتوزيع الهدايا على الأطفال)، وركن خاص بالفود ترك، وإطلاق الألعاب النارية التي ستستمر طيلة أيام الاحتفالات، كما أعلنت البلدية عن تخصيص 7 آلاف هدية، وتقديم جوائز بقيمة 70 ألف ريال.

وعن جدول الفعاليات قال الأستاذ فهد الدميخي نائب رئيس البلدية : ستتضمن الفعاليات برامج رئيسية وفعاليات مرافقة ستتوزع على أيام المهرجان الذي سيفتتح في اليوم الأول بحفلاً خطابياً رسمياً بحضور محافظ حوطة بني تميم الأستاذ محمد بن عامر العجمي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأوبريت للمنشد محمد آل مسعود.

وتكريم للرعاة والداعمين والمشاركين في تنظيم احتفالات عيد الفطر المبارك.وستشمل فعاليات اليوم الثاني والثالث والرابع على مجموعة من اللوحات الفنية للمنشد عبدالله آل مخلص والمنشد بندر بن عوير والمنشد ماجد الرسلاني وعدد من القصائد النبطية لعدد من شعراء المنطقة.



واضاف الدميخي : ستكون هناك فعاليات مرافقة للبرامج الرئيسية مخصصة للأسر المنتجة والمرسم الحر والرسم التشكيلي والقرية الترفيهية والقصائد النبطية والعروض الترفيهية والألعاب النارية والهدايا وأوبريت وطني والعرضة السعودية والعاب نارية.

وفي نهاية المؤتمر اجاب رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني على الأسئلة التي وجهت له من الحضور ووجه في نهاية المؤتمر رسالة فحواها : أن احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة حوطة بني تميم ستكون مختلفة في العام الحالي، من خلال العدد الكبير من الفعاليات التي تهتم بجميع أفراد الأسرة، وكذلك البرامج المقدمة لسكان المحافظة، والجوائز الكبيرة المقدمة لزوار مواقع الفعاليات.

داعياً أهالي وسكان محافظة حوطة بني تميم لحضور الفعاليات التي تنوعت لتلبي احتياجات الأسر من سكان المحافظة.