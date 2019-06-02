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نسعى إلى زوال الأسلحة النووية

رئيس الوزراء الياباني سيلتقي خامنئي لوساطة بين طهران وواشنطن

رئيس الوزراء الياباني سيلتقي خامنئي لوساطة بين طهران وواشنطن
weam.co/594018
طوكيو- الوئام:

ذكرت صحيفة “ماينيشي شيمبون” اليابانية الأحد أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي على أمل القيام بوساطة بين واشنطن وطهران.

ومع تصاعد التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة حليفة اليابان، أفادت معلومات أن آبي اقترح القيام بوساطة ويفكر في القيام بزيارة دولة إلى طهران.

وقالت الصحيفة إن اللقاء المحتمل بين آبي وخامنئي سيكون الأول من نوعه بين رئيس وزراء ياباني والمرشد الأعلى لإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد في ختام زيارة لطوكيو الأسبوع الماضي أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران. وقال “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام (في طهران) أريد فقط أن أوضح ذلك”.

وأضاف بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية. لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق، مشيراً إلى امكانية التوصل إلى اتفاق.

وأشار ترامب إلى العلاقات الوثيقة بين آبي ومسؤولين إيرانيين، بينما تحدثت وسائل يابانية عن نية رئيس الوزراء زيارة إيران قريباً.

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