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مما يقارب ٣ ساعات

احتراق الأعمدة وإنقطاع التيار الكهربائي مجدداً بمرابي جازان

احتراق الأعمدة وإنقطاع التيار الكهربائي مجدداً بمرابي جازان
weam.co/594029
جازان- الوئام- اسماعيل الحكمي:

بعد حالة انقطاع الكهرباء في مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران بشكل مفاجئ وعودته المتذبذبة تعرضت عدد من أعمدة الكهرباء بقرية المرابي التابعة لمركز الحكامية للحريق مما سبب إنقطاع الكهرباء بعد عودتها ولم تتجاوب كهرباء جازان مع بلاغات الأهالي مما يقارب ٣ ساعات وحتى ساعة إعداد الخبر.

وتزداد معاناة الاهالي مع ارتفاع درجات الحرارة والصيام كما تزداد معاناة المرضى وكبار السن والأطفال.

واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.

وكانت مناطق المملكة الجنوبية “جازان وعسير ونجران” قد شهدت انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي ىذلك بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

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