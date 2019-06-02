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تستمر حتى الساعة التاسعة مساء

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات مكة المكرمة
weam.co/594032
مكة المكرمة- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وميسان إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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