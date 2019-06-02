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“أمانة جدة” توقف توزيع حلوى منتهية الصلاحية في مستودع مخالف بالخمرة

“أمانة جدة” توقف توزيع حلوى منتهية الصلاحية في مستودع مخالف بالخمرة
weam.co/594054
واس- الوئام

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، بالتعاون مع البحث الجنائي مستودع حلويات مخالف بحي الخمرة تديره عمالة أجنبية مخالفة، امتهنت تخزين وإعادة تغليف كميات من الحلوى منتهية الصلاحية تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق استغلالاً لموسم العيد.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني أن فريق الرقابة في الفرع رصد المستودع العشوائي وتبين له عقب المداهمة مخالفته لجميع الاشتراطات البلدية، لافتًا إلى أن الموقع يعمل بلا رخصة نظامية بجانب رصد مخالفات عديدة وجسيمة تهدد الصحة العامة ومنها تخزين وتغليف حلويات منتهية الصلاحية تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، وسوء تداول وحفظ المواد الغذائية، وتشغيل عمال لا يحملون بطاقات صحية، فضلاً عن تجهيزات المبنى السيئة وتدني مستوى النظافة العامة.

وبين “الزهراني”، أن البلدية صادرت من الموقع وأتلفت عدد 130 عبوة حلويات و95 كرتون شبس و9 جوالين شوكولاتة سائلة، في حين أغلقت المستودع لعدم وجود ترخيص نظامي وجرى إعداد محضر بالحالة واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

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