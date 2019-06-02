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دون شروط مسبقة.. بومبيو يتحدث عن استعداد واشنطن للحوار مع طهران

دون شروط مسبقة.. بومبيو يتحدث عن استعداد واشنطن للحوار مع طهران
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وكالات- الوئام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، في سويسرا، إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران “دون شروط مسبقة”.

وأضاف: “نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة.. نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة مفاوضات”.

وأوضح أن الجهود الأمريكية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لطهران، ستتواصل”.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق الدولي مع إيران، بهذا الوضح استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع إيران.

وكان بومبيو حدد قبل عام 12 شرطًا قاسيًا لإبرام اتفاق جديد بين واشنطن وطهران تتعلق خصوصًا بقيود على البرنامج النووي الإيراني وكبح الأنشطة الإقليمية لإيران، مشيرًا إلى أنه يتعين على سلطات طهران أن تتصرف أولا كـ “بلد عادي”.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري ايناسيو كاسيس ان واشنطن “مستعدة بالتأكيد لاجراء مباحثات عندنا يثبت الايرانيون أنهم يتصرفون كأمة عادية”.

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