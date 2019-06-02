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أزمة وقود تضرب ليبيا.. طوابير في المحطات تمتد لعدة كيلومترات

أزمة وقود تضرب ليبيا.. طوابير في المحطات تمتد لعدة كيلومترات
weam.co/594074
واس- الوئام

شهدت محطات الوقود بالعاصمة الليبية طرابلس، ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين من أجل تعبئة الوقود وذلك بسبب نقص الوقود في المدن الغربية ومناطق الجبل الغربي، إضافة إلى إقفال أغلب محطات الوقود الواقعة جنوبي طرابلس، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المواطنين على محطات الوقود.

وفي سياق متصل أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز استمرارها في إرسال شحنات الوقود لمحطاتها حسب جدول التوزيع، مشيرة إلى أن الوقود متوفر في كل مستودعاتها.

وقامت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، بتشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود لتولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود في مدينة طرابلس.

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