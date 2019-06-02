وزير الحرس .. صمام أمان الميدان..

بدر العواد

للبيت رب يحميه إذ يسخر الجنود من كل موطن ليفنوا حياتهم في سبيله فكان الحرس الوطني السعودي في طليعة المحافظين على أمن و أمان كل بيوت العبادة و على رأسها الحرمين علاوة عن تقديم الرعاية و خدمة ضيوف بيت الله في موسم العمرة و الذي شهد انضباطاً كبيراً بفضل جهودهم الهائلة في تأمين كافة المناطق ما يؤكد على أن وراء هذا الحرس يقف رجال لا يعرفون طعم الراحة أو النوم إنه الموجز المنجز الذي ما وطأ مكاناً إلا وكان له فيض من العطاء و سجل حافل من النجاحات المتتالية إنه عبد الله بن بندر

رفيع النسب و الأصل كثير العمل و الوصل ما انقطع عن متابعة نشاطات و مهمات الحرس حتى في أحلك الظروف و أصعبها و كان اليد الضاربة و الصوت الهصور الذي يعلو فوق كل انبطاح و يرتقي إلى أعالي السماء بما ينفذه من خطط ترتقي بالحرس الوطني و ترفع من شأنه فالإنجازات ساطعة كالشمس لا تغطى بغربال و لا ينكرها سوى جاحد أو حاقد أما فنحن على هذه الإنجازات خير شاهد

إنه القائد الذي يقف في الصفوف الأولى ليرفع راية السعودية عالياً في عنان السماء فزيارة المرابطين و المقاتلين في الحد الجنوبي لا تتوقف إذ يبقى على إطلاع بكل التفاصيل سواء كانت صغيرة أم كبيرة من أجل الحفاظ على أولائك الذين يقاتلون لأجل الوطن سعياً من أجل نصر الله المرتقب و الموعود

لقد كانت وزارة الحرس الوطني و ظلت حتى يومنا هذا أنموذجاً للعطاء و البذل دون انتظار المقابل ففي رمضان ظل رجالها إلى جانب مهامهم الموكلة إليهم يقفون في شوارع الوطن يوزوعون وجبات الإفطار على الصائمين و يمنحوهم عطف الوطن و يكونوا لهم كاليد الحانية التي تأخذ أبنائها إلى أعلى المراتب

و لأن الحرس الوطني تحت قيادة الأمير عبد الله بن بندر و بإشراف القيادة الحكيمة و توجيهاتها ممثلة في ملكنا و قائدنا العظيم الملك سلمان و ولي عهده محمد بن سلمان لا بد و أن تشاهد التطور الملحوظ و السير بخطى الواثقين نحو الأمام فقد قام سموه بتخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين ال 30 بالإضافة إلى الدفعة ال 35 من طلاب كلية الملك خالد العسكرية و ذاك شاهد و دليل على أن التطوير قائم على أشده و أن الاهتمام بالعنصر البشري و تقويمه و تدريبه بالشكل السليم نابع من الحرص على الوطن و مستقبله و مستقبل أبنائه

رضا الله غاية يسعى لها رأس الهرم في الحرس الوطني ممثلاً في الأمير عبد الله بن بندر و حتى أصغر جندي به لذا فإن الترابط بين رجال هذه المؤسسة و الذي يزداد يوماً بعد يوم و تقوى أواصره من خلال الفعاليات المشتركة التي تقام بشكل دائم و على عدة أصعدة من الثقافة و الرياضة و الدين فمؤخراً اختتم لواء الملك سعود للأمن الخاص بجدة مسابقة القرآن الكريم و السنة النبوية لمنسوبيه في نسختها الثالثة و قامت وزارة الحرس الوطني بتكريم الفائزين حيث تعقد هذه المسابقة في نسختها الثالثة على التوالي بعد أن أثبتت نجاحها من خلال المشاركة الفاعلة من أبناء الحرس.

عبد الله بن بندر و الذي يخوض الصعاب من خلال تشكيل اللجنة التحضيرية لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني لن تسعفنا الكلمات و لا كل عبارات الثناء للوفاء بحقك على ما تقدمه من إنجازات و نجاحات تجاوزت كل التوقعات و كسرت الحواجز و ارتفعت و ارتقت بحرسنا الوطني الذي يعقد السعوديون آمالاً كبيرة عليه و لكن ما ينجد قلوبنا هو أن هذه المؤسسة العريقة تحت قيادة سموه فمحنك مثله لا بد و أن يكون الرجل الأمين في الموضع السليم و الذي نسأل الله دائماً و أبداً بأن يكون عونه و نصيره في سبيل تحقيق عظيم الإنجازات مستقبلا