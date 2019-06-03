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سجون القصيم تطلق سراح 49 مستفيدا من العفو الملكي بمناسبة رمضان

سجون القصيم تطلق سراح 49 مستفيدا من العفو الملكي بمناسبة رمضان
weam.co/594117
بريدة-خالد المرشود
أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 40 مستفيدا من العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 14/9/1440هـ وحتى 20/9/1440هـ في سجون المنطقة الثلاثة، وهي سجن مدينة بريدة ، ومحافظتي عنيزة والرس.
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام ، وبمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
من جهته، رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، على تلك أللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام وتحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، راجياً من الله أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة، بعد لم شملهم بأسرهم، أن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.

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