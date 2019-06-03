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في بيان

بعد الضغوط المطالبة بالتعويضات .. “الكهرباء” تقر تعويض مشتركيها المتضررين من انقطاع التيار في مناطق الجنوب

بعد الضغوط المطالبة بالتعويضات .. “الكهرباء” تقر تعويض مشتركيها المتضررين من انقطاع التيار في مناطق الجنوب
تعبيرية
weam.co/594124
الوئام-متابعات

بعد ضغوط عديدة على شركة الكهرباء ومعاناة كبيرة من المواطنين الذين انقطع عنهم التيار في مناطق الجنوب

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران, ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 بالمائة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019 م وذلك التزاما من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.
و كررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء جراء ما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية على أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم .

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