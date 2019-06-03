بعد أن تغنى بقصائده كبار الفنانين ..الشاعر خالد المريخي يعلن توبته واعتزال الشعر الغنائي #توبة_خالد_المريخي

الوئام-متابعات :

أعلن الشاعر الغنائي المعروف خالد المريخي اعتزاله للشعر الغنائي .

وقال المريخي :

‏اللهم اني في هذه الليلة المباركة ومن امام بيتك الحرام أعلن إعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفره وحسن الخاتمة

(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)

وتغنى أشهر الفنانين والفنانات العرب بأغاني الشاعر المريخي ومنهم محمد عبده ونبيل شعيل ورابح صقر وماجد المهندس والفنانة أصالة وأحلام ونوال الكويتية

يذكر أن ماقام به المريخي ليس الحالة الاولى فقد سبقه عدد من الشعراء ممن توقفوا عن كتابة القصائد الغنائية .