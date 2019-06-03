طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بجازان وعسير والباحة ومكة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.