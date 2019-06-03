التعليقات: 0

الاتحاد السعودي أبلغه رسمياً

نادي الشباب السعودي يشارك في النسخة المقبلة من البطولة العربية

نادي الشباب السعودي يشارك في النسخة المقبلة من البطولة العربية
weam.co/594139
الرياض- الوئام:

تلقى مجلس إدارة نادي الشباب، الذي يشارك في الدوري السعودي للمحترفين، خطابا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفيد بموافقة الاتحاد العربي للعبة، على مشاركة الفريق في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال فيه “تلقت إدارة الشباب خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة نادي الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

ومن جانبه، قدم مجلس إدارة النادي الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، بصفته رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد موافقته على مشاركة الفريق في النسخة المقبلة.

يذكر أن النسخة الماضية، والتي أطلق عليها كأس زايد للأندية الأبطال، شهد منافسة قوية بين كبار فرق المنطقة العربية، وتوج النجم الساحلي التونسي بطلا لها على حساب الهلال، بعد فوزه 1-2 في المباراة النهائية.

روابط ذات صلة

تراحم الباحة تطلق سراح 12 سجيناً

تراحم الباحة تطلق سراح 12 سجيناً

قمّة مكّة الإسلاميّة ترفض خطوات ترامب في القدس والجولان وتدعم السعودية

قمّة مكّة الإسلاميّة ترفض خطوات ترامب في القدس والجولان وتدعم السعودية

البيان الختامي للقمة الإسلامية: دعوة الدول الأعضاء إلى إجراءات مناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس

البيان الختامي للقمة الإسلامية: دعوة الدول الأعضاء إلى إجراءات مناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس

خدمات أمنية وإنسانية تقدمها قوة طوارئ المدينة المنورة لزوار المسجد النبوي

خدمات أمنية وإنسانية تقدمها قوة طوارئ المدينة المنورة لزوار المسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>