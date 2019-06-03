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حزب الأمة السوداني: المجلس العسكري لم يعد منحازًا للثورة

حزب الأمة السوداني: المجلس العسكري لم يعد منحازًا للثورة
weam.co/594164
وكالات- الوئام

أكد حزب الأمة السوداني، استنكاره الشديد لقيام المجلس العسكري بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالقوة، واعتبر أن المجلس بهذا العمل “لم يعد منحازا للثورة”.

ودعا الحزب، في بيان، جماهيره وكافة جماهير الشعب السوداني للنزول إلي الشوارع، وإقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة وخارج السودان، حماية لثورتنا المجيدة.

وقال الحزب، في البيان: “لقد أقدم المجلس العسكري على فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة هذا الصباح بالرصاص الحي، وهو العمل المتهور الغادر الذي ظللنا نرفضه، ونحذر منه بشدة وباستمرار”.

وشدد على أن المجلس العسكري، بهذا العمل، لم يعُد منحازًا إلى الثورة السودانية الظافرة بأي حال، وإنما اختار بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لاختيارات الأمة السودانية، وهو الثورة المضادة.

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