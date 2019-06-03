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السفارة الأمريكية في السودان تشدد على وقف الهجمات ضد المتظاهرين

السفارة الأمريكية في السودان تشدد على وقف الهجمات ضد المتظاهرين
weam.co/594176
وكالات- الوئام

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين “يجب أن تتوقف”، معتبرة أن المجلس لا يمكنه “قيادة شعب السودان بشكل مسؤول”.

وقالت السفارة في تغريدة على موقعها على “تويتر”، إن الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف.

واعتبر البيان، أن المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي، المجلس لا يمكنه أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول.

وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق، من جهته في تغريدة على “تويتر”، إنه سمع إطلاق نار كثيف من منزله.

وتابع: “أنا قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات لا مبرّر لمثل هذا الهجوم، يجب أن يتوقف هذا الآن”.

وقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون، الإثنين، خلال محاولة المجلس العسكري الحاكم “فض اعتصام” المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش “بالقوة”، بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، فيما أفاد شهود ومراسلو وكالة فرانس برس عن سماع أصوات إطلاق نار في مكان الاعتصام.

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