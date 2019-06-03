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وزير الخارجية البريطاني: نستمع لرأي أمريكا بشأن هواوي

وزير الخارجية البريطاني: نستمع لرأي أمريكا بشأن هواوي
weam.co/594178
وكالات- الوئام

قال جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، إن بلاده تهتم بما تقوله الولايات المتحدة عن مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس التي تؤسسها شركة هواوي الصينية وإنها لا ترغب في الاعتماد بشكل مفرط على دولة ثالثة في تقنيات تكنولوجية محددة.

وقال هنت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “نتابع بعناية كل ما تقوله الولايات المتحدة عن تلك المسائل.. وسننصت بدقة لما يقولون”.

وبعد أن فرضت عقوبات على شركة هواوي وسعت لمنعها من شراء معدات أمريكية، طلبت إدارة ترامب من حلفائها عدم استخدام تكنولوجيا ومعدات الجيل الخامس التي تقدمها هواوي بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.

وقال هنت: “لم نتخذ قرارنا النهائي لكننا أوضحنا أننا ندرس المسائل الفنية، أي كيفية ضمان عدم وجود باب خلفي يتيح لدولة ثالثة استغلال شبكات الجيل الخامس في التجسس علينا، وأيضا المسائل الاستراتيجية حتى نضمن عدم الاعتماد تقنيا بشكل مفرط على دولة ثالثة فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا الحيوية للغاية”.

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